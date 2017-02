Aantrekkelijk is niet hetzelfde als gezond

Sommigen hebben dankzij hun uiterlijk een streepje voor op de datingmarkt. Een huidpigment dat aangemaakt wordt door carotenoïden speelt hier een rol in. Maar in tegenstelling tot wat velen dachten maken die stoffen ons niet ook automatisch gezonder.



Wortelen zijn – net als vele andere groeten die zogenaamde carotenoïden bevatten – heel gezond. En als je er heel veel eet, krijgt je huid een iets meer gele, oranje schijn. Dat is niet alleen bij mensen zo. In de dierenwereld is het goed bekend dat wijfjes sterker aangetrokken worden door kleurrijke mannetjes, en die vacht-, huids- of verenkleur wordt vaak veroorzaakt door een verhoogde aanwezigheid van carotenoïden.



Biologen zoeken achter elk patroon graag een evolutionaire verklaring. De voorkeur voor mannetjes met veel carotenoïden in hun lichaam wordt door velen verbonden aan de antioxiderende werking van de stof. De wijfjes zouden dus onbewust kiezen voor gezondere mannetjes.



Australische wetenschappers hebben die drielink tussen aantrekkelijkheid, gezondheid en carotenoïden nu onderzocht bij mensen. In een experiment met heteroseksuele blanke mannen gingen ze na of een wekenlange kuur met carotenoïdensupplementen een effect had op hun uiterlijke aantrekkingskracht bij het andere geslacht.



Toen een groep vrouwen een verzameling foto’s van mannen ná de kuur te zien kreeg, hadden degenen met een lichtjes verkleurde huid (wat nochtans moeilijk te zien was op foto) veel meer kans om aantrekkelijk gevonden te worden dan de placebogroep. Dus ja: een worteldieet kunnen je slaagkansen op de datingmarkt doen stijgen.



Bij mensen is er echter geen bewijs dat een hoger gehalte aan carotenoïden in het bloed ons ook gezonder maakt. De wetenschappers trekken daarom de evolutionaire drijfveer van de partnerkeuze in twijfel. Misschien vinden vrouwen mannen met een iets ‘vollere’ huid wel oprecht knap, zonder dat ze daarbij gezonder hoeven te zijn? (sst)