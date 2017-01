Gezonde neus huisvest vijf bacterietypes

Bloedgroepen kennen we al lang. Recent ontdekten wetenschappers ook dat er bij de mens drie types darmflora voorkomen. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen stelden nu vast dat ook de beestjes in eenieders neus kunnen onderverdeeld worden in vijf verschillende types. 'Die nieuwe inzichten dragen op termijn bij tot een betere bestrijding van luchtwegeninfecties', zegt prof. Sarah Lebeer (UAntwerpen).



Vorig jaar doneerden honderd gezonde volwassen vrijwilligers tussen 18 en 65 jaar een ‘neusstaal’ aan wetenschappers van de onderzoeksgroep ENdEMIC (Environmental Ecology & Microbiology) van het Departement Bio-ingenieurswetenschappen (UAntwerpen). 'Uit de analyses blijkt dat de stalen onder te verdelen zijn in vijf types neusbacteriën', legt Sarah Lebeer uit. 'Ze kunnen worden uitgesplitst in een Moraxella-type, een Streptococcus-type, een Haemophilus-type, een Fusobacterium-type en een gemengd type van Staphylococcus/Corynebacterium/Dolosigranulum. De types kregen hun naam op basis van de meest voorkomende bacterie. Omdat we enkel gezonde vrijwilligers hebben onderzocht, zijn deze types representatief voor een "gezonde" neusflora.'



