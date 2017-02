Hersenmonitor ‘leest gedachten’ van locked-inpatiënten

Sommige mensen met totale lichaamsverlamming kunnen zelfs niet met hun ogen knipperen. Maar met een gloednieuwe brein-computerinterface kunnen ze toch communiceren.



Het is best indrukwekkend wat Zwitserse onderzoekers hebben klaargespeeld. Ze ontwierpen een brein-computerinterface die de verschillen in het zuurstofgehalte van het bloed in de hersenen meet. Door de hieruit voortkomende patronen te verbinden aan de antwoorden op vragen die de onderzoekers aan volledige locked-inpatiënten stelden, konden ze een methodiek voor een ja-nee-dialoog ontwikkelen.



De Zwitsers testten hun interface (die lijkt op een badmuts bomvol elektroden) uit op vier patiënten die compleet verlamd waren geworden als gevolg van ALS – daarbij is het gebied in de hersenen verantwoordelijk voor de motoriek compleet verstoord. Ze stelden zowel persoonlijke vragen waarop de patiënten het antwoord zeker kenden (‘Heet je man Joachim?’) als open vragen (‘Ben je gelukkig?’).



De methodiek staat nog niet volledig op punt – de vragen in de eerste categorie werden maar in zeventig procent van alle gevallen juist beantwoord – maar toch zijn de onderzoekers ervan overtuigd dat zelfs volledige locked-inpatiënten nog bij machte zijn om gericht op vragen te antwoorden.



Nog dit: alle vier de patiënten bleven consistent ‘ja’ antwoorden op (herhaalde) vragen of ze gelukkig waren of wilden blijven verder leven. Nog een ander leuk detail: één patiënt bleef halsstarrig ‘nee’ antwoorden op de vraag van zijn dochter of ze zijn toestemming kreeg om met ‘Mario’ te trouwen. (sst)



Bron: Niels Birbaumer, Wyss Center for Bio and Neuroengineering, Genève, Zwitserland