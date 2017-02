Hoe herken je een leugenaar?

Het nieuwe seizoen van "De mol" is gestart. Het format is je vast wel bekend: een groep kandidaten voert opdrachten uit om geld te verdienen. Eén van de deelnemers is een bedrieger, de Mol. Wie de Mol het best doorgeeft, blijft het langst in het spel en maakt de meeste kans om het prijzengeld te winnen. Maar hoe kan je iemand betrappen op een leugen?



‘In de toren!’, roept Ben naar het computerscherm. Hij kijkt gespannen en met grote ogen: het leven van de prins staat immers op het spel. De groene draak zit achter hem aan, en die vraagt voor de tweede keer – en nog nadrukkelijker – aan Ben waar de prins is. En opnieuw roept Ben tegen het scherm ‘in de toren!’. De draak gaat naar de toren – de prins is gered. Die zat namelijk achter een boom, en Ben wist dat heel goed. Maar hij loog – op eerder verzoek van de prins – tegen de draak.

We kijken samen met Marc Swerts, hoogleraar Tekst- en Informatiewetenschappen aan de universiteit van Tilburg, naar opnames van de 5-jarige Ben, die helemaal opgaat in een soort digitaal poppenkastspel. Dat poppenkastspel, met animaties van een dappere prins en een boze draak, is zo opgezet dat kinderen in interacties met de draak spontaan beginnen te liegen. Nee, het is niet netjes, beaamt Swerts, die als onderzoeker verschillende aspecten van non-verbale communicatie analyseert. Maar als je écht meer wilt weten over een van de meest fascinerende gedragingen van mensen – het vertellen van leugens – dan heb je volgens Swerts geen andere keuze. ‘Hetzelfde als met onderzoek naar verdriet. Leuk is het niet, maar je moet mensen écht verdrietig maken, wil je er als wetenschapper wat aan hebben.’

Het mogelijke morele dilemma is overigens aardig omzeild. De kinderen worden ondergedompeld in een sprookjeswereld, waarbij ze – net zoals bij een echte poppenkast – de indruk krijgen dat ze het verhaal kunnen sturen door met de prins en de draak te praten. En in een cruciale scène redden ze met een leugentje het leven van de prins. Het leugentje dient dus een nobel doel.

Ondertussen filmt een camera de kinderen – en daar is het Swerts vooral om te doen. De belangrijkste onderzoeksvraag luidt: kunnen we louter aan non-verbale communicatie zien dat kinderen liegen? Die non-verbale communicatie gaat verder dan alleen gezichtsuitdrukkingen, legt Swerts uit. ‘Daartoe horen ook intonatie, spreektempo, stemkwaliteit, luidheid et cetera.’



De animatie laat de kinderen een aantal keer hetzelfde zinnetje zeggen, alleen de ene keer is het de waarheid. De opnames worden vervolgens aan respondenten voorgelegd en die krijgen de taak om die filmpjes eruit te pikken waarin de kinderen liegen. Omdat het zinnetje steeds hetzelfde is, kunnen de respondenten alleen afgaan op de non-verbale communicatie – niet wàt de kinderen zeggen, maar hoe ze het zeggen. Toch slaagt 60 à 65 procent van de respondenten erin de leugenaars eruit te halen.

Leugendetector faalt

Een onfeilbaar middel om de leugen te ontmaskeren: mensen van alle tijden zijn erdoor gefascineerd. Een antiek voorbeeld is de Boccà della Verita – de ‘mond der waarheid’: een grote marmeren schijf, met daarop een gebeeldhouwd gezicht, nog steeds te bezichtigen in Rome. De legende wil dat als iemand zijn hand in de mond van het gezicht steekt terwijl hij een leugen vertelt, die hand vervolgens wordt afgebeten.

De wetenschap boekte vooruitgang met de leugendetector. Vijfenzeventig jaar geleden voerde Leonard Keeler de eerste experimenten uit. Maar de betrouwbaarheid ervan is omstreden. Leugendetectors meten fysiologische reacties – hartslagfrequentie, bloeddruk, ademhalingspatronen – die sowieso al sterk kunnen variëren door de stress van de ondervraging. De vraag rijst dan ook in hoeverre de resultaten van dit soort metingen als bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt.

Stel nu dat niet fysiologische, maar communicatieve signalen de leugenaar ‘verraden’? In hoeverre kan je aflezen aan iemands communicatieve stijl – bijvoorbeeld aan zijn non-verbale expressie – dat hij de waarheid spreekt of liegt? Swerts: ‘Pas recent is het mogelijk dit te onderzoeken. Door de digitale revolutie is het nu eenvoudig en relatief goedkoop om gezichten te filmen en te tonen aan meerdere respondenten. Verder kunnen we, om specifieke hypothesen te toetsen, gezichten manipuleren: of echte gezichten die we met digitale technieken veranderen, of synthetische gezichten – avatars – die we heel gecontroleerd aansturen.



En dan blijkt meteen dat een lichte aanpassing van pakweg de wenkbrauw al een compleet andere emotie kan uitdrukken. Bij het onderzoek naar liegen passen we dit soort methodieken toe om te kijken in hoeverre leugenaars door non-verbale kenmerken onbedoeld informatie ‘lekken’. Het is voor leugenaars veel moeilijker om grip te krijgen op die onbedoelde non-verbale signalen, zoals een wenkbrauw optrekken of een veranderende intonatie, dan op het verbale.’

Roze olifant

Liegen is lastig. De waarheid vertellen doe je achteloos, maar leugenaars moeten zichzelf voortdurend in de gaten houden. Het verhaal dat ze ophangen, moet immers consistent zijn. En bovenal: ze weten dat ze moreel verkeerd bezig zijn, wat al behoorlijk kan knellen. Hier ligt de sleutel ter ontmaskering. Als de mentale druk maar hoog genoeg wordt opgevoerd, verhoog je de kans dat de leugenaar door de mand valt en inconsistenties vertelt of zelfs doorslaat. Het is een bekende ondervragingstechniek:

eisen dat de verdachte je aankijkt, hem het verhaal achterstevoren laten vertellen …

Tegelijk is het moeilijker om te liegen als er veel op het spel staat. Als we met een leugen een straf kunnen ontlopen, of een flinke som geld kunnen verdienen, valt het ons veel zwaarder. Paradoxaal, want je zou juist zeggen: hoe groter het belang, hoe beter je je best doet. Maar blijkbaar vormt je best doen in dit geval juist het grootste obstakel.

De leugen is een paradox. Hoe harder je probeert om overtuigend te liegen, hoe groter de kans dat je door de mand valt. Dat geldt voor meer mentale opdrachten: de filosoof Immanuel Kant ontsloeg ooit zijn trouwe knecht Lampe, maar leed daar zo onder dat hij briefjes in zijn huis verspreidde, met daarop de opdracht Lampe te vergeten. Swerts: ‘Dan lukt het dus juist niet. In cognitieonderzoek staat dat bekend als een pink elephant. Als ik jou vraag om je best te doen om niet aan een roze olifant te denken, dan ga je daar juist aan denken. Of als ik je verzoek niet te lachen tot ik klaar ben met aftellen vanaf 10, dan is het moeilijk om je lach in te houden. Als de druk groot is, is de kans groot dat de leugen zich laat zien, zelfs nog lang voordat je hem ook verbaal toegeeft.’

Hoe ouder, hoe oprechter

Terug naar Ben, de prins en de draak. Liegende kinderen analyseren is interessant om inzicht te krijgen in hun cognitieve ontwikkeling. En dan valt op dat jonge kinderen tijdens het liegen vaak veel minder benul hebben van wat ze doen. Of, zoals Swerts zegt: ze hebben een het kan me niet schelen-mentaliteit. ‘We hebben een onderzoek uitgevoerd met kinderen jonger en kinderen ouder dan vijf. De liegende oudere kinderen werden veel vaker ontmaskerd. Zij zijn meer sociaal bewust en minder egocentrisch. Ze weten dat ze moreel laakbaar handelen en dus hebben ze meer last van het pink elephant-syndroom.’

En hoe ontmasker je dan zo’n liegend kind? De voorlopige resultaten van Swerts onderzoek duiden op de volgende ‘alarmsignalen’: kinderen zeggen vaker euh, hun stem kraakt soms een beetje en hun gezicht ziet er doorgaans wat verkrampter uit.

Hoe ouder, hoe moeilijker het liegen ons dus afgaat. Maar dat geldt niet voor alle leugens. ‘Oudere kinderen zijn dan weer beter in zogeheten white lies, leugentjes om bestwil’, zegt Swerts. Als een klein kind een cadeautje krijgt dat het niet leuk vindt, steekt het dat niet onder stoelen of banken. Een ouder kind leert veinzen. Uiteraard is de mentale druk daarbij minder groot, want dergelijke leugentjes zijn sociaal aanvaard en zelfs goed.’

9/11

Het onderzoek naar liegen bij kinderen genereert belangrijke informatie over de psychologische en morele ontwikkeling van jonge mensen. ‘Dat kan van belang zijn in bijvoorbeeld rechtszaken’, zegt Swerts. ‘Vanaf welke leeftijd zijn kinderen betrouwbare getuigen?’ Maar ook voor de opvolging van kinderen: dat kinderen op latere leeftijd staalhard blijven liegen, zou kunnen wijzen op een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme.



‘Maar het belangrijkste doel van het onderzoek is meer te weten te komen over de rol van non-verbale kenmerken in onze dagelijkse interacties en in communicatie tussen mens en machine’, zegt Swets. ‘In het Tilburg Center for Cognition and Communication ‘vertalen’ we aspecten van menselijke communicatie, verbaal en non-verbaal, in data die door computers kunnen worden toegepast. Op lange termijn moet dit soort onderzoek leiden tot mensvriendelijke computers, die op een natuurgetrouwe wijze kunnen communiceren, bijvoorbeeld door non-verbale communicatie na te bootsen en te herkennen.’

Een nieuwe leugendetector dus, in de vorm van een computer? Swerts: ‘Dat klinkt misschien als Big Brother, en het is de vraag of het ons ooit zal lukken. Maar er zijn tal van toepassingen die de samenleving ten goede kunnen komen. Niet voor niets heeft het onderzoek naar leugens sinds de aanslagen van 11 september 2001 een hoge vlucht genomen. Een intelligent systeem dat ondersteuning kan bieden in het herkennen van leugens, kan levens redden. Denk daarnaast ook aan een educatief systeem, dat ziet of een kind liegt als het zegt dat het zelf zijn sommetjes heeft gemaakt. Maar dat is nog verre toekomst. Voorlopig is het gewoon boeiend om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen, en hoe zich dat uit in hun non-verbale communicatie. De mate waarin je uit stem of gezicht van een kind kan afleiden of het liegt: dat blijft fascinerend.’