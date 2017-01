Kolibrie heeft een racebrein

De hersenen van kolibries lijken precies afgestemd op hun supersnelle en acrobatische vlieggedrag.



In de hersenen van de meeste gewervelde dieren zit er een gebiedje dat de instroom van bewegende beelden verwerkt die onze ogen te zien krijgen. Bij zo goed als alle dieren bezit die visuele verwerkingseenheid een voorkeursrichting: ze is speciaal afgestemd op het detecteren van beweging die van achteren naar voren komt – lees: beweging vanuit die richting heeft prioriteit. Daar is een evolutionaire verklaring voor, want als je in je ooghoek een roofdier ziet opduiken achter je is het kwestie van zeer snel te handelen.



Maar Canadese biologen hebben nu ontdekt dat dit hersengebiedje bij kolibries – een van de meest bijzondere vogelsoorten – toch een beetje anders werkt. Zo blijkt bij de vogeltjes bijna elk neuron in dit gebied een andere voorkeursrichting te bezitten. Bovendien lijken de hersencellen het sterkst te reageren op snelle, abrupte bewegingen. De onderzoekers ontdekten dit allemaal toen ze kolibries en zebravinken naar bewegende punten op een scherm lieten kijken terwijl ze via hersenscans naar de processen in hun brein keken.



Volgens de wetenschappers is het hersengebiedje cruciaal voor kolibries om hun unieke en acrobatische manier van vliegen in goede banen te leiden. Kolibries staan niet alleen bekend om de enorme snelheden die ze halen (tot wel 100 km/u), ze kunnen ook achteruit vliegen en zelfs stil blijven hangen in de lucht. Ze worden niet voor niets weleens kleine levende helikoptertjes genoemd. (sst)



