Koude voorkomt haarverlies

Kankerpatiënten die tijdens de chemotherapie een ijsmuts dragen, verliezen minder vaak hun haar.



Kankerpatiënten die chemotherapie krijgen, verliezen niet zelden hun haar. Vooral vrouwen vinden dat een van de ergste bijwerkingen van de behandeling.



Om haarverlies te voorkomen, krijgen kankerpatiënten in Europa al enkele jaren de kans een ijsmuts te dragen voor, tijdens en na de chemotherapie. De achterliggende idee is dat de koude de doorbloeding van de hoofdhuid vermindert, waardoor de chemotherapie minder de haarwortels bereikt. Daardoor raken de haarwortels minder beschadigd en behouden patiënten hun haar.



Tot nog toe was de werking van ijsmutsen niet wetenschappelijk onderzocht. Dat is nu op twee plaatsen in Amerika wel gebeurd.



In de eerste studie verdeelden artsen van het Baylor College of Medicine in Houston 182 borstkankerpatiëntes in twee groepen. 119 patiëntes droegen van 30 minuten voor tot 90 minuten na elke chemokuur een ijsmuts. Een controlegroep van 63 patiëntes kreeg niets op het hoofd. Na vier kuren bleek dat 51 procent van de patiëntes met muts hun haren voor meer dan de helft hadden behouden. In de groep zonder muts waren alle patiëntes hun scalp grotendeels kwijt.



In de tweede studie aan de universiteit van Californië kregen 106 borstkankerpatiëntes een ijsmuts van 30 minuten voor de chemokuur tot 90 à 120 minuten erna. Ze werden vergeleken met een controlegroep van 16 patiëntes. Bij 66 procent van de patiëntes met muts bleef meer dan de helft van hun kapsel zitten. Alle patiëntes uit de controlegroep waren het merendeel van hun haren kwijt.



De therapie heeft dus wel degelijk nut. Bovendien blijven de neveneffecten beperkt. In de tweede studie gaven maar vier patiëntes aan dat ze door de kou last hadden van hoofdpijn. Drie anderen stopten vroegtijdig met de muts omdat ze het te koud kregen. (ev)