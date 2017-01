Weer naar een tomaat met smaak

Tomaten zijn jarenlang geselecteerd op eigenschappen zoals grootte en stevigheid. De smaak is daarbij op de achtergrond geraakt. Gevolg: de moderne supermarkttomaat smaakt nergens naar. In Science meldt een internationaal team wetenschappers dat ze de klok terug kunnen draaien.



De wetenschappers onderzochten het genoom van bijna 400 moderne, oude en wilde tomatenvariëteiten. Een testpanel proefde een honderdtal variëteiten, beoordeelde die onder meer op smaakintensiteit en gaf aan hoe lekker ze de tomaat vonden. Op basis van die proefsessies identificeerden de wetenschappers dertien chemische stoffen in de tomaten die bijdragen tot de smaak en aanzienlijk minder aanwezig zijn in moderne variëteiten.



Vervolgens gingen ze op zoek naar regio’s in het DNA die voor de productie van die stoffen verantwoordelijk zijn. Zo wisten ze er 25 te identificeren.



De bedoeling is nu om die stukjes DNA opnieuw in de moderne smaakloze tomaat binnen te loodsen. ‘Dat kan door planten te kruisen, en vervolgens te controleren welke nakomelingen de interessante stukjes DNA hebben geërfd’, zegt onderzoeker Harry Klee (University of Florida). ‘Met die planten werk je dan verder.’ Klee schat dat het een drie tot vier jaar zal duren voor de smaakvollere supermarkttomaten op ons bord belanden.