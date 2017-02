Tandhygiëne is meer dan tanden poetsen

In een gezonde mond houden speeksel en goede bacteriën de slechte onder controle, en daarvoor moet je regelmatig poetsen, stokeren en flossen. Maar voedselresten en tandplaque verwijderen blijkt niet altijd voldoende.



Nederlandse onderzoekers identificeerden in het 'mondmicrobioom' vijf ‘ecotypen’, elk met bepaalde bacteriën, metabolieten en speekselenzymen. Door de ecotypen van gezonde monden met elkaar te vergelijken, zoeken ze naar manieren om een mond die dreigt ongezond te worden, weer de goede kant op te krijgen.

In de toekomst zouden tandartsen of mondhygiënisten tijdens een routinecontrole kunnen analyseren hoe gezond de mond van hun patiënt daadwerkelijk is en zo heelkundige ingrepen voorkomen. ‘Tandartsen doen nu nog niets anders dan signaleren en repareren wanneer de schade al is aangericht’, zegt hoogleraar Bart Keijser in Eos. ‘Je zou veel liever in een vroeger stadium willen ingrijpen, bijvoorbeeld met speciaal daarvoor ontworpen kauwgom, tandpasta of voeding die de goede bacteriën stimuleert.’



Het volledige artikel kan je lezen in Eos, nummer 3, 2017 (nu in de winkel).