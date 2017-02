Verslaafden hebben een leerprobleem

Waarom blijven drugverslaafden drugs gebruiken en gokverslaafden gokken? Om dat te achterhalen, vergeleken onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen en van Radboudumc de resultaten van 25 studies over de beloningsgevoeligheid van verslaafden aan alcohol, nicotine, cocaïne en gokken.



Uit de analyse van de hersenbeelden van de 643 verslaafden en 609 controlepersonen, bleek dat er een belangrijk verschil is in de hersenactiviteit van verslaafden bij de verwachting van de beloning en bij het ontvangen ervan.



Op de hersenbeelden was te zien dat patiënten met een drugs- en gokverslaving minder gevoelig reageren dan controlepersonen op de voorspelling van een geldbeloning. De activiteit in hun striatum, het beloningsgebied in hun hersenen, was verlaagd. Dat betekent dat ze weinig beloning verwachtten. Omgekeerd bleek de activiteit in het striatum van de drugsverslaafden hoger dan in dat van de controlepersonen bij het ontvangen van een beloning. Ze waren met andere woorden verrast dat ze een beloning kregen.



Door de verstoring van hun beloningsprocessen, kunnen verslaafden niet leren wanneer ze een beloning ook echt mogen verwachten



Beloningsprocessen zijn een belangrijk onderdeel bij het aanleren van gedrag. Door de verstoring ervan, kunnen verslaafden niet leren wanneer ze een beloning ook echt mogen verwachten. Dat verklaart wellicht waarom ze er niet in slagen een andere keuze te maken dan drugs te blijven gebruiken en te blijven gokken.



De onderzoekers willen nu onderzoeken of het mogelijk is deze leerprocessen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een psychologische behandeling of door medicijnen. (ev)