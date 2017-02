We keuren hypocrieten af omdat ze ons misleiden

We zijn afkerig tegenover hypocrieten omdat ze hun slecht gedrag verloochenen en in plaats daarvan valse signalen sturen, die ons moeten doen geloven dat ze deugdzaam zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Yale. Ze veroordelen onterecht anderen om hun eigen reputatie te verbeteren, ten koste dus van degene die ze veroordelen.



Intuïtief zou je denken dat we hypocrieten afwijzen omdat wat ze zeggen inconsistent is met hun gedrag. Ze missen de zelfbeheersing om zich te gedragen naar hun eigen moraal, of omdat ze doelbewust gedrag vertonen waarvan ze weten dat het moreel verkeerd is. Al deze verklaringen zijn aannemelijk, maar de nieuwe bevindingen suggereren dat het eerder de onjuiste representatie van hun moraal is die ons bloed doet koken.



In een online onderzoek presenteerden de onderzoekers de 619 deelnemers vier scenario’s van mensen die betrokken zijn bij mogelijk morele overtredingen: iemand van een atletiekploeg die prestatieverhogende middelen gebruikt, een student die vals speelt bij een take-home scheikunde-examen, een werknemer die een deadline niet haalt bij een groepsproject en een lid van een wandelclub die vreemdgaat.



In elk scenario lazen de deelnemers over een gesprek waarin morele overtredingen worden gemaakt. In de scenario’s zit er verschil tussen hoe de hoofdpersoon zich opstelt. De deelnemers moesten over de gedragingen oordelen.



Uit de bevindingen blijkt dat de participanten de hoofdpersoon positiever beoordelen als diegene het moreel verwerpelijke gedrag afkeurt, maar alleen als ze geen informatie kregen hoe de hoofdpersoon zelf handelde. Slecht gedrag afkeuren heeft een positievere invloed op je reputatie, dan wanneer je over jezelf zegt dat je je niet schuldig maakt aan het desbetreffende slechte gedrag.



Daarnaast blijken mensen hypocrieten zelfs meer af te keuren dan leugenaars. Participanten hadden een lagere dunk van een persoon die illegaal muziek downloadt terwijl hij dat zegt af te keuren, dan wanneer de persoon ontkent illegaal te downloaden.



Ook bleek dat mensen hypocrieten meer afwijzen dan zogezegd ‘eerlijke hypocrieten’, hypocrieten dus die ook immoreel gedrag afwijzen, maar tegelijkertijd toegeven dat ze zelf af en toe ook dat immorele gedrag vertonen. De mate waarin eerlijke hypocrieten werden vergeven was verrassend. De eerlijke hypocrieten werden niet slechter beoordeeld dan mensen die hetzelfde immorele gedrag vertoonden maar er over zwegen en anderen er ook niet op veroordeelden.



Algeheel kun je op basis van deze studie stellen dat we een hekel hebben aan hypocrieten omdat we ons gedupeerd voelen – zij profiteren van het signaal dat ze afgeven door immoreel gedrag af te wijzen, terwijl ze zelf exact hetzelfde immorele gedrag vertonen. (MvS)