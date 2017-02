Wiskunde: beter een hart dan een knobbel

Dat middelbare scholieren beter presteren op wiskundetoetsen als ze slim zijn, is nogal evident. Maar ze blijken nóg beter te scoren als ze het vak ook leuk vinden en er prestige aan hechten.



Een team van Duitse, Engelse en Oostenrijke wetenschappers deden een langdurige en erg brede studie naar de wiskundeprestaties van middelbare scholieren. Ze deden dit op verschillende scholen in de Duitse deelstaat Beieren, wat hen een representatief staal van de regionale bevolking opleverde. Op het einde van elk van de zes schooljaren namen de onderzoekers een aparte wiskundetest af, terwijl ze de cijfers van de wiskundeleraar ook meenamen in hun analyse. Die data combineerden ze met de resultaten van bevragingen naar de emoties en voorkeuren van de scholieren betreffende hun leertraject.



Zoals verwacht waren de betere resultaten bij het intelligentere deel van de onderzochte groep te vinden – in totaal werden 3.425 scholieren gevolgd. Maar degenen die daarnaast een écht hart voor wiskunde hadden en het vak ook een zeker prestige toedichtten, bleken nóg beter te scoren. De wetenschappers menen zelfs dat enthousiasme een sterkere voorspellende factor is voor goede wiskunderesultaten dan IQ.



De emotionele gesteldheid van de scholieren en hun welbevinden bleek ook sterk verbonden met hun schoolresultaten. Zo zagen de onderzoekers dat goede wiskunderesultaten bijna altijd leidden tot een verhoogd enthousiasme voor het vak, terwijl scholieren met slechte resultaten riskeerden om in een negatieve spiraal terecht te komen, die linea recta kon uitdraaien op een hardnekkig wiskundetrauma. (sst)



Bron: Reinhard Pekrun, University of Munich, Duitsland in Child Development